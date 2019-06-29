وأوضحت صحيفة "لا ريببليكا"، أن بوفون اشترط على اليوفي لعب 10 مباريات على الأقل خلال الموسم المقبل، من بينها 8 مباريات في الدوري، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي مشاركة في المباريات.

ويأمل بوفون (41 عاما)، أن يتجاوز رقم نجم ميلان باولو مالديني الذي سجله بين عامي 1984 و2009 بمجموع 647 مباراة، إذ يمتلك بوفون في رصيده 640 مباراة، متفوقا على نجم روما توتي صاحب المركز الثالث بـ 619 مباراة.

وتشير تقارير صحفية عدة في إيطاليا إلى أن بوفون وافق بالفعل على عقد لمدة عام بقيمة 2 مليون يورو، على أن يعتزل بعد الموسم المقبل ليتم تعيينه في الطاقم الفني أو الإداري لليوفي، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وكان بوفون قد رحل عن يوفنتوس، الموسم الماضي، بعد أن قضى 17 عاما بين صفوفه ليتوجه إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي ليحرز معه لقب الدوري الفرنسي قبل أن يعلن مغادرته للنادي الباريسي بعد انتهاء الموسم.