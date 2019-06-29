وكالات - أبوظبي تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بفوزه على نظيره الإيفواري 1-صفر، الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات المجوعة الرابعة.
هدف "أسود الأطلس" حمل توقيع يوسف النصيري في الدقيقة 23.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام كوت ديفوار.
وأصبح منتخب "أسود الأطلس" ثالث المنتخبات العربية تأهلا للدور الثاني في العرس الأفريقي بعد مصر والجزائر ،فيما لا تزال الفرصة سانحة أمام تونس وموريتانيا.