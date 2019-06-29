وكالات - أبوظبي تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بفوزه على نظيره الإيفواري 1-صفر، الجمعة، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات المجوعة الرابعة.