وذكرت تقارير صحفية، أن نياني الذي يلعب في نادي "شارلروا" البلجيكي، تم طرده لأنه قام بسلوك عنيف وغير لائق، بحق زميله في المنتخب الوطني.

ويعيش منتخب مالي على وقع التوتر، منذ بدء التحضير لدورة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، واضطر الاتحاد المالي إلى تلبية عدة شروط حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن محاربة الفساد.

وأورد موقع "فوت مالي" الرياضي، أن مشكل الطرد بدأ حين طلب منتخب مالي حلاقا إلى الفندق، وحين وصل، جلس ديابي على الكرسي أولا، وهذا الأمر لم يرق للاعب نياني، فاقم بمهاجمة زميله وصفعه.

وسافر اللاعب البالغ 26 عاما من السويس إلى القاهرة حتى يستقل الطائرة صوب بلاده، بعدما صار ممنوعا من مواصلة المشوار الكروي في الكأس الإفريقية.

ويأتي قرار طرد اللاعب المالي، عقب قيام مصر بخطوة مماثلة، إثر استبعاد اللاعب عمرو وردة بسبب فضائح ذات طبيعة جنسية.

وفي قمة نسور إفريقية، يواجه نسور مالي، المنتخب التونسي، يوم الجمعة، في ملعب السويس، وسيدخل منتخب مالي المباراة بمعنويات مرتفعة، بالنظر إلى فوزه العريض في أول مباراة على موريتانيا بـ4 أهداف مقابل واحد.