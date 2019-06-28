وسجل بطل العالم 5 مرات أسرع زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة و04.838 ثانية على حلبة سبيلبرغ التي شهدت سطوعا للشمس متفوقا بفارق 0.144 ثانية على فيتل.

وأنهى فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في الفريق التجارب في المركز الـ3 متراجعا بفارق 0.017 ثانية عن فيتل بعد أن أجرى فريق مرسيدس تغييرا سريعا على المحرك عقب اكتشافه لحدوث تسريب في الزيت قبل ساعة على بداية حصة التجارب.

واستخدم فريق فيراري الاطارات المتوسطة الأقل سرعة وقام باختبار الكثير من البنود عقب سباق محبط في فرنسا مطلع الأسبوع الماضي بينما لجأ مرسيدس للإطارات اللينة.

وفاز هاميلتون بآخر 4 سباقات، و6 من بين آخر 8 هذا الموسم، ويتقدم بفارق مريح يبلغ 36 نقطة على بوتاس في ترتيب بطولة العالم.

وكان بوتاس أول المنطلقين في سباق جائزة النمسا، وهو واحد من أقصر الحلبات في جدول سباقات البطولة، في آخر عامين ويحتاج لنتيجة مماثلة ليمنح نفسه فرصة كبح جماح هاميلتون.

ومرسيدس هو المرشح لنيل الانتصار رقم 11 على التوالي مطلع الأسبوع المقبل معادلا أطول مسيرة انتصارات في العصر الحديث والتي حققها مكلارين عام 1988 على الرغم من أن سائقيه الاثنين انسحبا من سباق النمسا العام الماضي.

وانتهت جولة التجارب الحرة الأولى قبل ثلاث دقائق على موعدها بعد رفع الاعلام الحمراء بعد أن مرت سيارة نيكو هولكنبرج سائق رينو فوق مطب في المنعطف قبل الأخير ما أدى لتحطم نصف الجناح الأمامي وانتشار الحطام على الحلبة.

وحل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع بينما جاء ماكس فرستابن، الفائز بالسباق العام الماضي، في المركز الخامس مع فريق رد بول الذي يقام السباق على أرضه.