وقالت المحكمة في بيان "تم استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لموسم 2019-2020، نتيجة لخرقه للالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وذلك خلال أعوام 2015 و2016و2017 وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018".

وتأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية الرديفة "يوروبا ليغ"، لكنه عجز عن احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان ميلان قد استبعد في يونيو 2018 من النسخة المقبلة لبطولة "يوروبا ليغ" لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 إلى 2017. لكن في نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 يونيو 2021".

ونتج هذا القرار عن اتفاق بين النادي اللومباردي والاتحاد الأوروبي صدقته محكمة التحكيم.

وعاش ميلان موسما مضطربا حل فيه خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر ميلانو المتأهل إلى دوري الأبطال، وانتهى برحيل مدربه جينارو غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو. وبانتظار هذا القرار، ونظرا لديونه الكبيرة، أعلن بطل أوروبا سبع مرات عن نيته خفض نفقاته.