ونجحت جابر التي أطاحت بالبريطانية جوهانا كونتا من ثمن النهائي الأربعاء، في تعويض بدايتها المخيبة في المباراة عندما خسرت المجموعة الأولى بسهولة إلى فوز مستحق بكسبها الثانية والثالثة 7-5 و6-3 على التوالي.

وهي المواجهة الأولى بين جابر وكورنيه وحسمتها التونسية في صالحها في ساعتين وأربع دقائق لتبلغ للمرة الأولى الدور نصف النهائي لإحدى الدورات في عام 2019، علما بأنها كانت تخوض ربع النهائي للمرة الأولى أيضا.

كما إنها المرة الأولى التي تحقق فيها جابر البالغة 24 عاما أربعة انتصارات متتالية منذ أن وصلت الى نهائي دورة موسكو في أكتوبر الماضي، حين حرمتها الروسية داريا كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

وتلتقي جابر في نصف النهائي الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة رابعة والتي تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب السادسة 6-4 و6-3.

وستكون المباراة الأولى بين الألمانية والتونسية.

واحتاجت كيربر التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل، إلى ساعة و11 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس في 11 مباراة أمام الرومانية.

وثأرت كيربر لخسارتها المباراتين الأخيرتين أمام هاليب العام الماضي في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية بطولات الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس.

وتلعب لاحقا ضمن ربع النهائي أيضا التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية وبطلة 2017، مع الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا، والهولندية كيكي برتنز الثالثة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة.