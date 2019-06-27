وقال جيريس في مؤتمر صحفي عقده الخميس عشية خوض نسور قرطاج على ملعب السويس، لقاء الجولة الثانية ضد مالي المتصدرة: "المباراة الأخيرة لا تتناسب مع قيمة المنتخب وما هو قادر على تحقيقه، لذا عملنا تركز بطبيعة الحال على إعادة الأمور إلى نصابها واستعادة ما نحن قادرون على تحقيقه".

وأضاف: "هذا قبل أي أمر آخر ما يجدر القيام به لنكون على قدر المباراة التي تنتظرنا"، لاسيما وأن المنتخب المالي قدم عرضا هجوميا قويا في لقائه الأول أمام موريتانيا التي تشارك للمرة الأولى في البطولة القارية.

وعكست النتيجة الافتتاحية لتونس، ثاني المنتخبات الإفريقية ترتيبا (بعد السنغال) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خيبة أمل، لاسيما وأنها كانت التعادل الأول لأحد المنتخبات المصنفة على رأس المجموعات الست في الجولة الأولى لدور مجموعات البطولة المقامة في مصر.

ومن جانبه أشار اللاعب التونسي الياس السخيري لضرورة عدم الإفراط في التشاؤم من المباراة الأولى، قائلا في المؤتمر نفسه: "كنا سيئين في المباراة الأولى لكننا حققنا التعادل، ورغم ذلك لا زلنا نتمتع بأوراق بين أيدينا ويجب أن نكون مدركين لذلك. سنقيّم الأمور في النهاية لكن في الوقت الراهن لا زالت أوراقنا بين أيدينا وكل شيء ممكن. لنعش اللحظة الحالية، نستمتع، نستفد، ونقوم بتقييم الأمور في النهاية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتابع لاعب نادي مونبلييه الفرنسي: "ندرك بأن المباراة التي قدمناها أمام أنغولا لم تكن مستوانا المعهود، لم نختبئ، ندرك المستوى الذي قدمناه. نريد أن نظهر وجها آخر"، متوقعا مباراة صعبة ضد مالي لاسيما وأن اللقاء سيقام ظهرا، أي يتوقع أن يكون "في ظل حرارة مرتفعة".