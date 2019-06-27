وقال نائب رئيس برشلونة، خوردي كاردونير "ربما يريد نيمار العودة إلى برشلونة... لكننا لم نطرح هذا الموضوع على الطاولة".

وأضاف "ما يبدو أنه صحيح حتى اليوم، من ما قرأته، وسمعته، وما يبدو صحيحا، هو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة".

وتأتي تصريحات كاردونير بعد أسابيع من الأنباء التي تربط نيمار بعودة "قريبة جدا" لبرشلونة، في صفقة ضخمة تنبأت بها وسائل الإعلام الإسبانية.

وشق نيمار طريقه إلى خارج برشلونة عام 2017 عندما حطم باريس سان جرمان الرقم القياسي في انتقالات اللاعبين من خلال التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو.

ومنذ رحيله، ابتلى نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، بالإصابات وفضائح حياته الشخصية، مما أثار الانتقادات لمسيرته في باريس.

وفي مواسمه الأربعة في برشلونة، سجل نيمار 105 أهداف وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ولقبين للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس كوبا ديل ري.