وقال إيهاب لهيطة لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا توجد أي إجراءات جديدة بحق عمرو وردة.. اللاعب لا يزال مستبعدا من منتخب مصر".

وأضاف: "حتى الآن تبقى الأمور على ما هي عليه، وما زال الاستبعاد قائما".

والأربعاء، نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على فيسبوك أن "هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري المشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن منتخب مصر تراجع عن قرار الاستبعاد النهائي الذي تم اتخاذه بحق وردة، الأربعاء، مشيرة إلى انه سيتم عقد اجتماع يرأسه أبو ريدة، لبحث عودة اللاعب إلى صفوف المنتخب.

ونقلت مواقع مصرية عن مسؤول باتحاد الكرة أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الأفريقي باستبعاد وردة من معسكر المنتخب المصري، الذي يخوض حاليا منافسات كأس أفريقيا.

وجاءت هذه التقارير، بعد إعلان عدد من اللاعبين في منتخب الفراعنة لوردة، أبرزهم النجم محمد صلاح، الذي نشر تغريدة بالإنجليزية قال فيها: "يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام. فكلمة (لا) تعني (لا)".

وهذه التصريحات إشارة إلى قيام مجموعة من الفتيات بنشر صور لمحادثات ومقاطع فيديو أجراها معهم وردة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام خلالها بإرسال محتوى فاضح، قبل أن يثور غضبا ويهاجم بعضهن عندما رفضن مجاراته.

وتابع صلاح: "لكنني أؤمن أيضا بأن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة الى المقصلة. علينا أن نؤمن بالفرص الثانية، أن نقود ونعلّم. النبذ ليس الحل".

كما اعتبر الكثيرون أن احتفال قائد منتخب مصر أحمد المحمدي بهدفه في مباراة فريقه أمام الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، كان بمثابة رسالة دعم لوردة.

وكان المحمدي، عقب تسجيله هدف مصر الأول بشباك الكونغو الديمقراطية، قد توجه إلى مدرجات الجماهير وأشار بيديه الاثنين وكل يد تحمل رقم 2 ليصبح الشكل النهائي يشير إلى رقم 22، في تلميح لدعم عمرو وردة الذي كان يرتدي القميص رقم 22 في قائمة "الفراعنة".

وعقب نهاية مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، نشر موقع "في الجول" المصري أن وردة لم يغادر معسكر منتخب مصر في القاهرة بناء على طلب من زملائه، لافتا إلى أنهم طلبوا الاجتماع بالجهاز الفني ورئيس الاتحاد، الخميس، للمطالبة بإعادة النظر في قرار الاستبعاد.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أفريقيا حتى 19 يوليو المقبل، وقد نجحت بالفعل في التأهل إلى دور الـ16 بعد انتصارين متتاليين.