وسيوقع مورارا على عقد لمدة أربع سنوات مع النادي الكتالوني ليستمر في صفوفه حتى نهاية موسم 2022-2023، وسيعوض رحيل الحارس الهولندي يسبر سيلسن الذي انتقل إلى فالنسيا، الأربعاء.

وأعلن برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وفالنسيا لاتفاق لانتقال اللاعب نوربرتو مورارا نيتو".

وأضاف "قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو إضافة إلى تسعة ملايين في صورة مكافآت".

وأوضح برشلونة أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يكون نيتو (29 عاما) خيارا بديلا للحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيغن، وفق ما نقلت "رويترز".

وخاض نيتو 47 مباراة مع فالنسيا بجميع المسابقات في الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات في الدوري ليساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع.