وبعد أن بدت في طريقها لخسارة المجموعة الأولى بتنازلها عن إرسالها لصالح منافستها البريطانية المصنفة 14، انتفضت جابر وقلبت الأمور لصالحها منهية المواجهة في ساعة و10 دقائق، ولتحجز مكانا في الدور ربع النهائي لأول مرة في 2019.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحقق فيها النجمة التونسية البالغة من العمر 24 عاما ثلاثة انتصارات متتالية منذ أن وصلت إلى نهائي دورة موسكو في أكتوبر الماضي، حين حرمتها الروسية داريا كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

وتلتقي أنس جابر في ربع النهائي الفرنسية أليزيه كورنيه التي تغلبت بدورها على الصينية جانغ شواي بسهولة 6-2 و6-2.

كما تأهلت إلى ربع نهائي إيستبورن التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية وبطلة 2017، بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنز 6-1 و6-2، لتواجه الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا التي حجزت بطاقتها بعد انسحاب منافستها اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، بسبب الإصابة والنتيجة لصالح الأولى 6-3 و2-1.

وتأهلت أيضا الألمانية أنجيليك كيربر الرابعة التي تستعد للدفاع عن لقبها كبطلة لويمبلدون، بفوزها على السويدية ريبيكا بيترسون 7-6 و7-4 و6-صفر، لتفرض مواجهة قوية في ربع النهائي مع الرومانية سيمونا هاليب الثالثة التي تغلبت على السلوفينية بولونا هيرتسوغ 6-1 و4-6 و6-3.