وبعد تأهل منتخب فرنسا للنهائيات الأولمبية من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الأسبوع، كتب مبابي "طوكيو 2020" على تويتر مع تعبير للوجه ينم عن السعادة.

وكان مهاجم باريس سان جرمان قد أعرب عن اهتمامه بالبطولة الأولمبية.

وعلى الرغم من أن الدولي الفرنسي لم يلعب من قبل مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، إلا أنه سيكون مؤهلاً للمشاركة مع الفريق الأولمبي على الرغم من عدم مشاركته في التصفيات.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، قوله لصحيفة "لو باريسيان" هذا الأسبوع إن الأمر متروك للمدرب سيلفان ريبول.

وقال لو غاريت "من الجميل أن يقول كيليان ذلك. هذا يظهر أنه مهتم بجميع منتخبات فرنسا، وخاصة في الألعاب الأولمبية.. مرة أخرى، إنه أمر جميل. لكننا سنحتاج إلى مقابلته، وسنطرح السؤال على سيلفان ريبول. القرار يخصه".