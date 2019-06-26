ويلتقي المنتخبان على استاد 30 يونيو في القاهرة، بعدما فاز كل منهما بالنتيجة ذاتها (2-صفر) في الجولة الأولى: الجزائر على كينيا، والسنغال "أسود الترانغا" على تنزانيا. ويتوقع أن تكون نتيجة مباراة الخميس فاصلة في تحديد مسار الصدارة بين المنتخبين الأبرز في المجموعة.

وقال بلماضي في مؤتمر صافي الأربعاء "المباراة ضد السنغال ينتظرها الجميع بالطبع لأنها تجمع بين منتخبين يتمتعان بقدرات (..) وحققا بداية جيدة"، وفي صفوف كل منهما "لاعبون معروفون على المستوى الدولي"، وأبرز هؤلاء قائد الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والسنغالي ساديو مانيه نجم ليفربول.

وأضاف مدرب "الخضر" "لكنها تبقى مباراة ضمن المجموعة، وستليها مباراة ثالثة"، مشددا على أن لقاء السنغال والجزائر "دائما ما يكون جميلا، فيه الكثير من القدرات النوعية ، وغالبا ما يكون متوازنا (..) هي مباراة مهمة لكن غير حاسمة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بلماضي "ما زالت لكل طرف كلمة ليقولها (..) تتبقى مباراة بعد هذه"، أي في الجولة الثالثة التي تجمع الجزائر مع تنزانيا في الأول من يوليو، وتزامنا بين السنغال وكينيا.

ورأى بلماضي أن لقاء الغد "ليس حتى مباراة نهائية للمجموعة".

وستكون المباراة الثالثة تواليا بين المنتخبين في دور المجموعات لأمم إفريقيا بعد 2015 (فازت الجزائر 2-صفر) و2017 (تعادلا 2-2)، وهي تأتي في أعقاب تحقيق الجزائر نتيجة إيجابية في مباراتها بالجولة الأولى، ما مكنها من كسر نمط البداية المتعثرة في بطولة الأمم الإفريقية.

وعلق بلماضي على ذلك بالقول "بالطبع نحن راضون عن الفوز الأول"، مشددا في الوقت عينه على أن ذلك لم يؤد الى "نشوة" في "صفوف ثعالب الصحراء"، بل أن المنتخب يدرك أنه سيلاقي في المباراة المقبلة "فريقا كبيرا (..) وعلينا أن نكون جاهزين بنسبة 200 بالمئة".

وتابع: "أدرك أن ما ينتظرنا لقاء صعب جدا جدا"، مفضلا عدم الالتفات من الآن الى حسابات الصدارة لأن الأهم "هو المباراة المقبلة (..) وبعدها ستحصل الأمور كما تحصل. لا فائدة من الإفراط في الحسابات".

وستتعزز صفوف السنغال، الأعلى ترتيبا بين المنتخبات الإفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، بعودة مانيه الى صفوفه، بعدما غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف.