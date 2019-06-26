ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية إجابة اللاعب الإسباني، البالغ عمره 33 عاما، عند سؤاله هل سيستمر فيما بعد الموسم المقبل "لا هذا آخر موسم لي.. 10 أعوام كافية لي. إنه الوقت المثالي لي".

وتابع "سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين لكنني قررت التوقيع لموسم واحد لذا سأنتهي عند عشر سنوات".

وأضاف "هذا يكمل العقد. وهذا رقم جيد. لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد سيتي. لذا عشر سنوات كافية".

ونال سيلفا، الذي انضم إلى سيتي قادما من فالنسيا في 2010، 4 ألقاب في الدوري الممتاز بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين، وكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين 4 مرات.