وبزغ نجم لامبارد كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر.

ويبحث فريق "البلوز" عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري الى بلاده لتدريب يوفنتوس، بعد عام في لندن قاد خلاله تشلسي الى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل إلى دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل، والفوز بلقب مسابقة "يوروبا ليغ".

وأضاف ديربي كاونتي في بيان: "مع اقتراب فترة الإعداد التي تسبق الموسم بالنسبة لكلا الناديين، يحدونا الأمل أن يتمكن تشلسي في إنجاز محادثاته سريعا" مؤكدا أنه لن يصدر المزيد من التعليقات حتى يكون التوقيت ملائما لذلك.

وقاد لامبارد، الذي نال 3 ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال اوروبا كلاعب ضمن صفوف تشلسي، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق.

وسيعتبر قرار تعيين "أيقونة" تشيلسي لامبارد مدربا للفريق "تاريخيا" بالنسبة للنادي اللندني، وذلك لمكانة لامبارد الكبيرة في النادي كلاعب، كما أنه لم يسبق أن تولى لاعب سابق لتشلسي تدريب الفريق منذ "ثورة أبراموفيتش"، أي عندما اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش النادي عام 2003.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن لامبارد مدربا جديدا لتشلسي في الأيام القليلة المقبلة.