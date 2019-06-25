وتتصدر أوغندا المجموعة بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى بنتيجة 2-صفر.

وقال أغيري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عشية المباراة الثانية للمنتخب على استاد القاهرة الدولي "المباراة بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا كانت غريبة بعض الشيء، كان يمكن للكونغو تقديم أداء أفضل، ومصر أيضا كان يمكن أن تكون أفضل في المباراة الأولى"، مبديا اعتقاده بأنه يمكن للفريقين "تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين".

وأضاف المدرب الذي يسعى الى قيادة "الفراعنة" لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الثامنة "بالطبع يمكن للكونغو الديمقراطية ومصر أن تلعبا بشكل أكبر، وبالتأكيد في المباراة المقبلة، من دون هذا الضغط الذي تتسبب به المباراة الأولى، علينا أن نلعب بشكل أفضل بكثير".

وشدد أغيري على أن منتخب مصر "جاهز، من الناحية الفنية جيد (..) ولا مشكلة من الناحية البدنية"، لاسيما بشأن المدافع أحمد حجازي الذي تعرض لكسر في الأنف على هامش المباراة الأولى، لكنه أكمل المشاركة وخاض التمارين في الأيام الماضية، مستخدما قناعا طبيا واقيا.

وأوضح المدرب "حجازي لا مشكلة لديه من الناحية البدنية. تم التعامل معه من الناحية الطبية ويرتدي قناعا ولا توجد أي مشكلة".

وفيما يتعلق باللاعب عمرو وردة قال المدير الفني: "أنباء استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب غير صحيحة، الأمور السلوكية في المنتخب جيدة ومن سيخرج عن النص لن يكون له مكان، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وكان اسم وردة قد ارتبط بمشكلة تتعلق بفتاة مصرية اتهمته وعددا من لاعبي المنتخب بالدخول معها في دردشة "غير مقبولة" على موقع إنستغرام، بعد نشرها عدد من صورها.

وحقق المنتخب المصري فوزا في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 41.