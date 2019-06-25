ونقلت "فرانس برس" عن كوتينيو قوله في مؤتمر صحفي "صحيح إن موسمي لم يكن جيدا، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده. من الواضح أنني أريد دائما أن أقدم ما هو أفضل، وأن ذلك سيكون بمثابة درس بالنسبة لي".

وتابع كوتينيو الذي ترك ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 للانتقال إلى صفوف برشلونة مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ: "يتعين علي المزيد من العمل الجدي، والتركيز أكثر على التتويج هنا مع المنتخب البرازيلي. وسواء كان موسما جيدا أم لا، فإنه لا يغير شيئا. لا تزال لدي نفس الرغبة".

وسجل كوتينيو، الذي يقود البرازيل في غياب النجم نيمار المصاب، الهدفين الأولين لمنتخب بلاده في كوبا أميركا وكانا ضد بوليفيا (3-0)، لكنه قدم أداء مخيبا في المباراة الثانية ضد فنزويلا (0-0)، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في الثالثة ضد بيرو (5-0).

وختم كوتينيو قائلا "سنحاول الحفاظ على مستوى اللعب الذي قدمناه في المباراة ضد بيرو. نجحنا في تحسين الأمور التي لم نقم بها جيدا في المباريات الأخرى. سيتعين علينا رفع مستوى لعبنا في البطولة".

وبلغت البرازيل الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بتصدرها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وستلاقي، الخميس في بورتو أليغري، البارغواي ثالثة المجموعة الثالثة، التي كانت أخرجت السيليساو من الدور ذاته في نسختي 2011 و2015.