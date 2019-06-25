واستطاع "رفاق سواريز" تسجيل هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 82 عن طريق إدينسون كافاني مهاجم باريس سان عبر كرة رأسية جميلة فشل حارس تشيلي في منعها من هز الشباك.



وبهذا الفوز تصدرت الأوروغواي مجموعتها لتتفادى مواجهة منتخب كولومبيا الذي يقدم أداء قويا، وجاءت تشيلي في مركز الوصافة وبالتالي عليها مواجهة منتخب "القهوجية" العنيد.

أما منتخب ""السيليستي" فسيواجه منتخب البيرو في الدور القادم، وهي مباراة تبدو في المتناول.



وفي مباراة أخرى لعبت بنفس التوقيت، سقط منتخب اليابان في فخ التعادل أمام نظيره الإكوادوري بهدف لمثله، وودع البطولة من دور المجموعات بعد أن حصل على أسوأ مركز ثالث، فرغم تساويه مع منتخب باراغواي بنقطتين لكل منهما، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.