وبهذا الانتصار الكبير تصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول، بدون نقاط.

ويعتبر هدف اللاعب الموريتاني الحسن العيد لاعب بلد الوليد الإسباني، إنجازا تاريخيا باعتباره أول هدف لبلاده في البطولة، وكان قد سجله عبر ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وتلتقي مالي مع تونس في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بينما تلعب موريتانيا مع أنغولا بعد بيوم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خمس فرق عربية تشارك في هذه البطولة وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس بالإضافة إلى مالي، والفرق الثلاثة الاولى استطاعت أن تحقق الفوز في أولى مبارياتها، فيما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل، بينما خسرت موريتانيا في أول ظهور لها.

