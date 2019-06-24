وفي المباراة التي أقيمت على ستاد السلام في القاهرة، حقق المنتخب الإيفواري، الفوز بفضل هدف لاعب أستون فيلا الإنجليزي، جوناثان كودجيا، في الدقيقة 64، مانحا بلاده النقاط الثلاث وتقاسم الصدارة مع المنتخب المغربي الذي فاز، الأحد، بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة.

وكان المنتخب الإيفواري الباحث عن لقبه القاري الثالث بعد 1992 و2015، قريبا أكثر من مرة من تعزيز النتيجة والخروج بنتيجة تمنحه الانفراد بالصدارة قبل اللقاء المرتقب في الجولة الثانية ضد المغرب، الجمعة، لكن المنتخب اصطدم بإضاعة الفرصة وصلابة الحارس الجنوب إفريقي رونوين وليامس.

واعتمد إبراهيم كامارا، مدرب كوت ديفوار التي خرجت من الدور الأول في النسخة السابقة في الغابون عندما كانت تدافع عن اللقب، تشكيلة قائمة على توزيعة 4-2-3-1، مقابل 4-3-3 لمدرب جنوب إفريقيا الاسكتلندي ستوارت باكستر.

ولاحت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة لساحل العاج بعد تمريرة نيكولا بيبي إلى كودجيا على يمين منطقة الجزاء، غير أنه تعثر عند التسديد.

ورغم الأفضلية الإيفوارية، بقيت المحاولات خجولة حتى الدقيقة 12 التي شهدت الخطورة الأولى لـ"بافانا بافانا" عندما وصلت الكرة لليبوهانغ مابوي في العمق، لكن الحارس سيلفان غبوهو سبقه إليها قبل احتساب تسلل.

ودخلت جنوب إفريقيا الشوط الثاني بنية التقدم، وظهر ذلك جليا في تنظيمها الدفاعي وتقدمها نحو الهجوم، لكن الكوديفوار باغتتها بهدف إثر تمريرة عرضية من الجناح الأيسر ماكس ألان غراديل وصلت على إثرها الكرة الى كودجيا فروّضها ثم لعبها في مرمى الحارس كيت (64).

وسارت الدقائق المتبقية دون أي خطورة واضحة على المرميين، مع محاولات عاجية خجولة وتبديلات أراد منها المدرب كامارا الحفاظ على النتيجة، بينما سعى باكستر في تبديلاته لتفعيل المنحى الهجومي.

وأتيحت إحدى أخطر فرص المباراة لساحل العاج في الدقيقة ما قبل الأخيرة، بتسديدة حرة رائعة نفذها بيبي في اتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى الجنوب إفريقي، أبعدها الحارس ببراعة بأطراف أصابعه.