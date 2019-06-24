إلا أنه الصورة التي نشرها الاتحاد لحجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مساء الأحد، وهو يرتدي قناعا واقيا أثناء التدريبات، أثارت قلق الجماهير بشأن إمكانية مشاركته في باقي مباريات البطولة.

وجاءت التعليقات على الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة بشأن قدرة اللاعب صاحب البنيان القوي على خوض اللقاءات، لا سيما أن مركزه يفرض عليه الالتحام مع المنافسين في ألعاب هوائية، وتسديد الضربات الرأسية.

وأصيب حجازي، الذي يعد لاعبا أساسيا بتشكيلة المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، في كرة مشتركة خلال فوز مصر على زيمبابوي، الجمعة، وسالت الدماء من أنفه، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي الذي أخرج اللاعب من المباراة لفترة وجيزة، قبل أن يعود إلى الملعب ويستكمل اللقاء.

وكانت الأشعة التي أجراها حجازي (28 عاما) أثبتت إصابته بكسر في الأنف، إلا أن الجهاز الطبي للمنتخب أكد أنها لن تمنعه من استكمال البطولة.

ويستعد منتخب "الفراعنة" لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطي، الأربعاء، في ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.