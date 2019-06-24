وقال إيتو، أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إذا واتته الفرصة للعب في أفضل دوري في العالم، الدوري الإسباني، عليه أن يوقع لبرشلونة"، النادي الذي شهد تألق إيتو بين عامي 2004 و2009.

وتابع إيتو (38 عاما) لاعب قطر القطري حاليا: "مو لديه كل شيء ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

ولدى مقارنته بريال مدريد، قال إيتو الذي خاض تجربة قصيرة مع النادي الملكي أيضا: "برشلونة يناسبه أكثر. ريال مدريد أعطاني الفرصة للخروج من أفريقيا لكنني أعرف أسلوب برشلونة وأعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لصلاح".

ولا يبدو صلاح في طريقه إلى مغادرة ليفربول، لا سيما بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، ومساعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن النادي منذ عام 1990.

إلا أن تقارير صحفية عدة أشارت إلى مساعي عملاقي إسبانيا لضم صلاح، الذي حافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويضع "الملك" تركيزه حاليا على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، حيث يتحضر مع منتخب "الفراعنة" لخوض ثاني لقاءاته أمام الكونغو الديمقراطي، الأربعاء، بعد تحقيق فوز مهم بهدف نظيف على زيمبابوي، في مباراة الافتتاح.