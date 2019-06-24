وبلغ منتخب إنجلترا ربع نهائي مونديال السيدات الذي تستضيفه فرنسا، بفوزه السهل على الكاميرون 3-صفر، الأحد.

وسجلت ستيف هاوتون وإيلين وايت وأليكس غرينوود الأهداف الثلاثة في الدقائق 14 و45+4 و58.

وتميزت المباراة باللجوء إلى تقنية "الفار" مرات عدة، الأولى لمنح الهدف الثاني لإنجلترا، ثم مرة جديدة لرفض هدف كاميروني (48)، حتى إن لاعبات المنتخب الكاميروني رفضن متابعة اللعب لفترة وجيزة بسبب هذه القرارات.

وستلتقي سيدات إنجلترا بنظيراتهن النرويجيات، الخميس، في ربع النهائي، بعد أن تخطى المنتخب الأخير منافسه الأسترالي بركلات الترجيح، السبت.

والفوز هو الرابع لمنتخب إنجلترا الذي يشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، بعد 3 انتصارات في دور المجموعات على إسكتلندا والأرجنتين واليابان وصيفة عام 2015.

وتقدمت إنجلترا عندما احتسب الحكم مخالفة داخل منطقة جزاء الكاميرون، فقرر منح الإنجليزيات ركلة حرة غير مباشرة لعبتها توني دوغان باتجاه هاوتون، لتتابعها الأخيرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أضاف منتخب إنجلترا الهدف الثاني عبر قائدته وايت، لكنه ألغي بداعي التسلل قبل أن يتم اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليتقرر بعدها احتسابه وسط احتجاج لاعبات الكاميرون اللاتي توقفن عن متابعة اللعب لنحو دقيقتين.

وحسمت غرينوود النتيجة نهائيا لصالح إنجلترا بتسجيلها الهدف الثالث، مستغلة ركلة ركنية من دوغان (58).