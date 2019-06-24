ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" شروط رئيسية عدة قد تسهم في رحيل جناح "السيلساو" عن باريس سان جرمان، منها إيجاد بديل له.

وذكر موقع "لي 10 سبورت" أن النادي الباريسي وجد بديل نيمار في نادي ليل الفرنسي، وهو الإيفواري نيكولا بيبي.

وأشار الموقع إلى أن هناك عدة أندية أوروبية كبرى كانت مهتمة بالحصول على خدمات الجناح الإيفواري (24 عاما) منها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى أتيلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

وأضاف الموقع أن اللاعب الإيفواري قد أصدر قراره المتعلق بوجهته المقبلة، إذ قرر اللعب في بطل فرنسا بداية من الموسم المقبل.

ولم يكتف الموقع الفرنسي بنشر هذه الأنباء فقط، بل أضاف بأن قيمة الصفقة قد تقترب من 85 مليون يورو، وفي حالة إتمام الصفقة فإن الخط الهجومي لبطل فرنسا سيكون على استعداد للتخلي عن خدمات الجناح البرازيلي.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن ذكرت صحيفة "سبورت" الرياضية التي تصدر من برشلونة، أن نيمار بعث برسائل "سرية" عبر تطبيق "واتاساب" لزملائه القدامى، وكتب فيها: "لا تقلقوا. أنا قادم".