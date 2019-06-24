وهدد منتخب الجزائر مرمى كينيا في الدقيقة الأولى عن طريق بغداد بونجاح، لكن تصويبة الأخير لم تفلح في هز الشباك.

وواصل "الخضر" ضغطهم الكبير، مما أسفر في الدقيقة 33 عن ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم المالي دون تردد بعد خطأ من دينيس أوديامبو على يوسف عطال، حيث حولها بغداد بونجاح إلى هدف أول.

وتمكنت الجزائر من إضافة هدف ثان، في الدقيقة 43، بعد إمداد رائع من رامي بن سبعيني، وتصويبة من رياض محرز اصطدمت بأحد لاعبي كينيا ودخلت الشباك.

وتراجع أداء الجزائر في الشوط الثاني، ما مكن كينيا من القيام ببعض المحاولات، فحاول أبو عمر في الدقيقة 68 عن طريق ركلة حرة مباغتة الدفاع الجزائري، لكنه فشل في ذلك.