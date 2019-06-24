واحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على باراغواي، التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة (9 نقاط) بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع باراغواي.

سجل هدفي راقصي التانغو لأوتارو مارتينيز في الدقيقة (4) وسيرجيو أغويرو في الدقيقة (82).

وجاء الهدف الأول بعد أن استغل مارتينيز خطأ في التمريرة من الراوي، ليستلم الكرة ويودعها الشباك في الدقيقة الرابعة.

وأجهز أغويرو على أحلام المنتخب القطري، عندما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة من البديل باولو ديبالا وتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها نحو القائم البعيد للمرمى القطري.

وبهذه النتيجة تلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.