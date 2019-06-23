وحسب صحيفة "سبورت" الرياضية التي تصدر من برشلونة، فإن نيمار بعث برسائل "سرية" عبر تطبيق "واتاساب" لزملائه القدامى، وكتب فيها: "لا تقلقوا. أنا قادم".

وكان نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم حتى الآن، كشف في وقت سابق لإدارة ناديه الحالي باريس سان جرمان، عن رغبته في إنهاء مسيرته في الدوري الفرنسي والعودة إلى "كامب نو".

إلا أن الطريق إلى الاتفاق بين برشلونة وباريس سان جرمان على عودة نيمار لا يبدو ممهدا، حيث يريد نادي العاصمة الفرنسية مبلغا لا يقل عن 300 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ27 عاما.

كما أن استفتاء أجرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الكتالونية، كشف عن أن أكثر من 70 بالمئة من جماهير برشلونة لا يؤيدون قرار عودة نيمار إلى صفوف الفريق، بعد أن رحل في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وسجل نيمار 51 هدفا لصالح باريس سان جرمان في 58 مباراة بكافة البطولات، على مدار موسمين عانى خلالهما إصابات عدة وخلافات مع زملائه وجهازه الفني وإدارة النادي.