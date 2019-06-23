وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أن أياكس توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال دي ليخت (19 عاما) إلى بطل الدوري الإيطالي، بدءا من الموسم المقبل.

ويبدو أن دي ليخت تأثر بدعوة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث صرح أن "الدون" تحدث إليه أثناء نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، وطلب منه الانضمام إلى "السيدة العجوز".

وحسب "سكاي إيطاليا"، كلفت الصفقة خزينة يوفنتوس نحو 70 مليون يورو.

وفي حال تم الانتقال دون عراقيل، فإنه سيكون خبرا سارا للمدير الفني الجديد ليوفنتوس ماوريسيو ساري، الذي أعلن قبل أيام انضمامه إلى العملاق الإيطالي.

ولفت دي ليخت الأنظار بقوة خلال الأشهر الأخيرة، بعد تألقه مع أياكس ومساهمته في الفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.