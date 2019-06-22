وسجل المهاجم البديل أوديون إيغهالو لاعب واتفورد الإنجليزي السابق وتشانغ تشون الصيني ياتاي حاليا الهدف الوحيد في الدقيقة 77 بعد خمس دقائق من نزوله مكان بول أونواتشو.

وتصدرت نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين غينيا ومدغشقر التي تقام في وقت لاحق.

وكاد مدرب نيجيريا الألماني غيرنوت رور يدفع ثمن اختياراته للتشكيلة بعدما قرر الإبقاء على إيغهالو ولاعب وسط النصر السعودي أحمد موسى على دكة البدلاء، لأن منتخب "سوبر إيغلز" لم يظهر بالمستوى المأمول وكاد يسقط في فخ المنتخب البوروندي الذي لم يخسر أي مباراة في التصفيات.

ودفع رور بموسى في الدقيقة 58 مكان القائد جون أوبي ميكل، ثم بإيغهالو في الدقيقة 72، فنشط الهجوم النيجيري ونجح في خطف هدف الفوز.