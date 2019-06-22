وعقب المباراة التي فاز بها المنتخب المصري 1-صفر، حرصت الجماهير المصرية على ترك بصمتها في العرس الأفريقي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقامت الجماهير المنتشية بفوز الفراعنة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الذي شهد حفل افتتاح البطولة الأفريقية، حيث تسابق الجمهور المصري على تنظيف المدرجات والمقاعد، لتعود كما كانت عليه قبل اللقاء.

وأشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"بما قامت به الجماهير المصرية، وعلق على حسابه بتويتر : "عندما تعتقد أنك قد رأيت كل شيء الليلة الماضية ... إليك مقطع يؤكد فيه المصريون أن كل شيء يبقى لطيفا ونظيفا. يا لها من لفتة !!".

وحصد منتخب الفراعنة أول 3 نقاط في دور المجموعات عن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.