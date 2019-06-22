وقال كلوب لمحطة "زي دي أف": "ليفربول ناد طموح، وإن لم ننفق نفس المبالغ مثل الآخرين، لن نستطيع المنافسة.. الكل ينفق الأموال، لذا علينا فعل ذلك أيضا".

وجاءت تصريحات كلوب لتوضح خطة "الريدز" بدخول سوق الانتقالات بالقوة الكاملة، مما يعني توقع انتقالات كبيرة في الأسابيع القادمة.



وكشف ليفربول عن هدفه الأول في سوق الانتقالات، وهو الدومينيكاني جونيور فيربو، الظهير الأيسر لريال بيتيس الإسباني، الذي قد يلعب دور الظهير الأيسر البديل للاسكتلندي أندي روبرتسون الموسم المقبل.



ولم يحسم ليفربول أي تعاقدات في سوق الانتقالات حاليا، خاصة بعد استبعاد فكرة التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي عثمان ديمبيلي لأسباب مختلفة.

وارتبط اسم بطل أوروبا بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جرمان والدوري الفرنسي، وإن كانت الصفقة تبقى صعبة نظريا بالنظر إلى قيمة اللاعب الضخمة.

كما ارتبط اسم هداف ليل الفرنسي، الإيفواري نيكولاس بيبي، بانتقال للريدز، ولكن في النهاية لم يتضح، إذا ما كانت هناك بوادر لصفقات حقيقية تجاه النجمين الفرنسيين.



ولكن تصريحات كلوب بشأن "الإنفاق الكبير" تعني أن النادي سيحاول التعاقد مع لاعبين من "الوزن الثقيل"، يعززون مركز الهجوم في "الريدز"، خاصة مع افتقاد الفريق لبدلاء مهاجمين.



وأنفق ليفربول 167 مليون يورو الصيف الماضي في سوق الانتقالات، وقبلها 84 مليون يورو للتعاقد مع المدافع فيرجل فان دايك في مطلع عام 2018.