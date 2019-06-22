وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار ندم على قرار ترك برشلونة والانتقال إلى الفريق الباريسي عام 2017، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الصفقة.

وتابعت "نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددا للفريق".

من جهته، قال رئيس سان جرمان ناصر الخليفي في مقابلة مع فرانس فوتبول "أريد اللاعبين الراغبين في تقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام إلى مشروع النادي".

وأضاف "لم يجبر أحد نيمار على التوقيع هنا.. سنلتقي خلال الأيام المقبلة ونتحدث عن مستقبله مع الفريق".

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، مقابل رقم قياسي بلغ نحو 250 مليون دولار، جعل منه حتى اللحظة أغلى لاعب في العالم.

ويستمر عقد نيمار في باريس سان جرمان حتى عام 2022، لكن يعتقد، بشكل واسع، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، سيعود إلى الدوري الإسباني ابتداء من الموسم المقبل.