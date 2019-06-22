وأوضح المصدر أن رونالدو استقبل على متن يخته الخاص، ساري في الريفيرا الفرنسية، بعدما كان من المقرر أن يلتقيا في اليونان.

وأضاف أن ساري يعتزم لقاء كل اللاعبين "بشكل انفرادي" للحديث عن الطريقة التي ستتم بها إدارة الموسم المقبل، إلى جانب التفاصيل الفنية الأخرى.

وذكر ساري في تصريح صحفي: "أريد أن أعرف ما الذي يفكر فيه كل اللاعبين، بدءًا من أولئك الذين يمكن أن يكون لهم أكبر تأثير على الأداء والنتائج".

ولم يكشف المدرب الإيطالي عن ما دار بينه وبين "الدون"، وما إذا كان اللقاء بينهما مرّ في أجواء جيدة أم لا.

وخلال تقديمه أمام وسائل الإعلام، أول أمس الخميس، اعتبر مدرب النادي الجديد تدريب "السيدة العجوز بمثابة تتويج لمسيرة طويلة له في الملاعب على مدى 30 عاما".

وأكد أنه يتطلع للعمل مع النجم البرتغالي رونالدو بقوله "أشرفت على تدريب لاعبين أقوياء، لكن تدريبه سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة إلي. أود مساعدته على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

ويعد يوفنتوس الفريق الرقم 20 الذي يشرف ساري على تدريبه، منذ أن بدأ مسيرته مدربا لنادي ستيا، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا عام 1990.