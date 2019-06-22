وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا، لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس غابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددا بعدما أنهى صياما دام 5 أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4-صفر على اليابان، الاثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور مرمى تشيلي تقريبا وتلقى المدافع غابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وتتصدر تشيلي، بطلة كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بست نقاط وتأتي أوروغواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم اليابان بنقطة واحدة، فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.