وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة "البلوغرانا" وضعت 3 شروط لدخولها في مفاوضات من أجل استعادة نيمار مرة أخرى، وهي أولها أن يخفض اللاعب قيمة راتبه السنوي، الذي يتقاضاه من باريس سان جرمان.

والشرط الثاني هو أن يسحب نيمار الدعوى القضائية، التي قدمها في حق نادي برشلونة للحصول على 26 مليون يورو يرى أنها حق أساسي له كمكافآت على تجديد تعاقده قبل رحيله، ويأتي أخيرا إعلانه وبشكل رسمي عن رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي والانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تحدثت مع وكيل النجم البرازيلي، وأخبرته بالشروط الثلاثة وأنها تدرك أن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية، ولهذا فإنها تطلب مساعدة مباشرة من اللاعب للتمكن من حسم تلك الصفقة.

يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت دخول العلاقة التي تجمع بين نيمار وإدارة ناديه مرحلة سيئة، وأن النادي لا يمانع رحيله، ولكن القوة الاقتصادية التي يتمتع بها النادي الباريسي ستمكنه من تحمل ضغوطات اللاعب وبرشلونة.

وتشير تقارير عدة إلى أن نيمار ووكيل أعماله يحاولان منذ عدة أسابيع البحث عن أفضل السبل لرحيل اللاعب عن بطل فرنسا بأفضل طريقة ممكنة.

كما شهدت أيضا ورود عدد من التقارير والأنباء، التي تؤكد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات نيمار هذا الصيف.