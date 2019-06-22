وتعرض اللاعب النيجيري (21 عاما) لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، استعدادا لمواجهة بوروندي، السبت، في ستاد الإسكندرية، إذ يتواجد "النسور الخضر" في المجموعة الثانية رفقة غينيا ومدغشقر وبورندي.

وتدخلت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب النيجيري بعد سقوط اللاعب مغشيا عليه، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، هناك حيث خضع لعملية قسطرة في القلب، وفقا لموقع "في الغول" المصري.

وقال رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية في مجموعة الإسكندرية إن حالة اللاعب باتت مستقرة، وبإمكانه المشاركة في مباراة السبت.

وأوضح أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أثبتت سلامة الشعيرات الدموية، وأرجع إغشاء اللاعب إلى فقدانه كمية كبيرة من السوائل، مما جعله يتعرض للجفاف.

يذكر أن اللاعب النيجيري صامويل كالو يلعب في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.