وبعد فشله في التأقلم مع برشلونة، يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون "الورقة الرابحة" التي سيستخدمها بطل إسبانيا لتسهيل عملية انتقال نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

ووضعت صحيفة سبورت التي تصدر من برشلونة، النجم البرازيلي على غلافها في العدد الصادر الجمعة، وكتبت عبارة "المفاوضات بدأت".

وقالت الصحيفة إن النادي الباريسي طلب 300 مليون يورو للاستغناء عن نيمار، ولكن النادي الكتالوني سيحاول إدخال كوتينيو في الصفقة، لتغطية "ثلثي" المبلغ على الأقل، وفقا للصحيفة.

ويسعى برشلونة لعرض كوتينيو، بالإضافة إلى ما يقارب 100 مليون يورو، مقابل التعاقد مع نيمار، الذي لم يقدم المأمول منه مع باريس سان جرمان، الذي تعاقد معه من برشلونة مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وكانت إدارة باريس سان جرمان قد وجهت تحذيرا نهائيا لنجم الفريق نيمار، بسبب "تصرفات المشاهير" التي يمارسها النجم البرازيلي منذ وصوله إلى باريس 2017.

وفشل نيمار خلال فترة لعبه مع سان جرمان بقيادة الفريق للنجاح الأوروبي، كما عانى خلال المواسم الماضية من الإصابات الخطيرة، التي تكررت قرب نهاية كل موسم.