وكتب وزير الرياضة الكاميروني، نارسيس مويل عبر صفحته على موقع فيسبوك: "في الطريق إلى مصر مع الأسود غير المروضة"، مرفقا ذلك بصور للاعبين في مطار العاصمة ياوندي.

ونقلت "فرانس برس" عن مويل:"أقود بعد ظهر هذا اليوم في اتجاه القاهرة، البعثة الرسمية للكاميرون إلى كأس أمم إفريقيا".

وكان لاعبو المنتخب المتوج باللقب في نسخة 2017 في الغابون، قد رفضوا السفر الخميس احتجاجا على المكافآت. وعقد وزير الرياضة اجتماعا ليل الخميس الجمعة مع اللاعبين للتوصل إلى حل للمسألة.

واقترح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مكافأة إضافية للاعبين تصل قيمتها إلى 7600 يورو ترتبط بأدائهم في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، لكن اللاعبين أكدوا في رسالة إلى الوزير "وقف أي مفاوضات" مع الجانب الرسمي، معتبرين أن المكافأة المقترحة "غير كافية".

ويخوض المنتخب مباراته الأولى الثلاثاء ضد غينيا بيساو في الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم غانا وبنين.