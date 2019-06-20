وأوردت اللجنة المنظمة، أنها "تتقدم بخالص الاعتذار إلى السلطات المغربية وإلى الاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة".

وأوضح هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة، في بيان لها، على "احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة".

وتنطلق كأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة، بلقاء الافتتاح الذي يضم منتخب مصر صاحب الضيافة ونظيره الزيمبابوي، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.