وجاء كلام المدرب الجديد ساري، خلال تقديمه لوسائل الإعلام بعد التعاقد معه خلفا لماسيميليانو أليغري، لمدة ثلاث سنوات.

ويعد يوفنتوس الفريق الرقم 20 الذي يشرف ساري على تدريبه، منذ أن بدأ مسيرته مدربا لنادي ستيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا عام 1990.

وقال ساري الذي أشرف، في الموسم الماضي، على تشلسي الإنجليزي لموسم واحد وقاده الى التتويج بالدوري الأوروبي "عرض يوفنتوس، النادي الذي يعتبر النادي الأهم في إيطاليا، هو تتويج لمسيرة طويلة جدا لي في التدريب، و80 في المئة منها كان صعبا للغاية".

وتحدث عن مسيرته في الدرجات الدنيا وصولا إلى يوفنتوس بقوله "كان الطريق طويلا من خلال عملي في مختلف درجات الدوري الإيطالي ثم بطولة إيطاليا للدرجة الأولى فالدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "كان الدوري الإنجليزي تجربة رائعة، لكن في القسم الثاني من الدوري شعرت بحاجة للعودة الى الدوري الإيطالي، لقد قررت العودة إلى إيطاليا لأن ناديا ضخما أرادني بقوة. لم أر في حياتي رغبة جامحة لناد يريد التعاقد مع مدرب كما حصل مع يوفنتوس تجاهي".

وأكد ساري بأنه يتطلع للعمل مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوله "لقد أشرفت على تدريب لاعبين أقوياء، لكن تدريبه سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة إلي. أود مساعدته على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

وعن تطلعاته مع يوفنتوس قال "على الصعيد الأوروبي لدينا هذا الحلم المتمثل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، يتعين علينا السعي الى ذلك بتصميم كبير، لكن لا شك بأننا سنواجه صعوبات لا سيما أن 8 أو 9 فرق اخرى تستطيع الظفر بهذه المسابقة" التي فاز بها يوفنتوس مرتين آخرهما عام 1996.