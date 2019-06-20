وقال أحمد على هامش مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، الخميس: "إنه مجرد تصرف احترازي. عندما تشاهدون مختلف الدول التي تستخدم تقنية الـ(فار)، ليس من الضروري التسرع في اعتمادها منذ البداية (الأدوار الأولى). إنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".

وتابع: "في البداية، كان من المخطط (استخدام الفار) في الدور نصف النهائي، لكن أصرينا أن نمضي قدما أبعد من ذلك. قررت اللجنة التنفيذية للدور ربع النهائي، لكي تكون ناجحة".

ويأتي قرار اعتماد تقنية الـ"فار"، بعد الجدل الذي أثير في مباراة الإياب للدور النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 مايو.

فقد أعلن النادي التونسي فائزا باللقب، وتسلم الكأس بعد انسحاب اللاعبين المغاربية احتجاجا على تعطل التقنية خلال المباراة على الملعب الأولمبي في رادس، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم المضيف التونسي 1-صفر (1-1 ذهابا).

لكن الاتحاد القاري قرر بعد اجتماع طارئ، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم، في خطوة أثارت احتجاج طرفي المباراة لا سيما الجانب التونسي.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا الجمعة، بلقاء الافتتاح الذي يضم منتخب مصر صاحب الضيافة ونظيره الزيمبابوي، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.