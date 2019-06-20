وكان اختيار "أنوبيس" أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب ما يشير إليه الإله الفرعوني.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" المحلية، إن اختيار الشركة المنظمة لتمثال أنوبيس لعرضه في افتتاح البطولة، لم يكن مقصودا لعدم علم الشركة بأنه "إله الموتى" عند المصريين القدماء.

وأوضح صبحي أنه "بعد تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لصور يظهر فيها أنوبيس في ستاد القاهرة، تواصلت الوزارة مع وزير الآثار خالد العناني للتأكد من المعلومات التاريخية بشأنه.

و"لدى معرفة ما يرمز له التمثال، جرى إخراجه من الاستاد"، حسب وزير الشباب والرياضة.

واعتبر وزير الآثار اختيار "أنوبيس" غير المقصود "ينم عن حب القائمين بالشركة المنظمة لمصر وتراثها".