و‎حصل منتخب مصر على جهاز "إنديبا تي كير" الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية، للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر، حسب بيان الاتحاد، وتم شراؤه "استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم".

وقال طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا، إن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء وتأهيل اللاعبين للعودة إلى الملاعب، والارتقاء بالمستوى الصحي والبدني للفريق.

‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة "لايف ميديكال" للاتحاد المصري لكره القدم، لأول مره في الوسط الرياضي، على تقنيه ترددات الراديو.

‎كما يساهم الجهاز وفقا للدراسات العلمية، في تقليل الألام والالتهابات، ويساعد على تجديد الأنسجة، ‎ويوفر الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب، ويمكن استخدامة عقب الإصابة مباشرة، كما أنه يتميز بصغر حجمه وسهولة حمله.

ويواجه منتخب "الفراعنة"، الجمعة، نظيره الزيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.