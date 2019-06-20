وتقدم ريتشارد سانشيز للباراغواي في الدقيقة 37 بعد انطلاقة رائعة من ميغيل ألميرون من الناحية اليسرى لكن ميسي أدرك التعادل في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

وحصلت الباراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية لو فازت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

وفي وقت سابق تأهلت كولومبيا إلى دور الثمانية بتغلبها 1-صفر على قطر فيما تأتي باراغواي في المركز الثاني برصيد نقطتين.