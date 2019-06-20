وكتب ماتا (31 عاما) على موقعه الرسمي "شرف كبير لي أن اتابع تمثيل هذا النادي المذهل وعشاق هذا الفريق. مضى على تواجدي في مانشستر يونايتد خمسة أعوام وأنا فخور للقول عن أولد ترافورد، منزلي".

وانضم اللاعب الاسباني إلى "الشياطين الحمر" قادما من تشلسي عام 2014 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار)، وقد وجد نفسه هذا الموسم أمام احتمال الرحيل عن الفريق مع انتهاء عقده السابق خلال الشهر الحالي بعد مفاوضات مطولة بينه وبين يونايتد.

غير أن النادي فضلّ الاحتفاظ بجهود لاعبه الإسباني وتجديد عقده بعدما كان خسر في وقت سابق جهود مواطنه أندي هيريرا وقائده السابق الأكوادوري أنتونيو فالنسيا اللذين غادرا ملعب "أولد ترافورد" بعد انتهاء عقديهما.

وتابع ماتا قائلا "أنا متشوق للعمل مع أولي (المدرب النروجي غونار سولسكاير) وطاقمه التدريبي الرائع. الرؤية التي لديهم للنادي هي فعلا مثيرة وأنا سعيد لأني سأكون جزءا منها".

وسجل ماتا بقميص يونايتد 45 هدفا في 218 مباراة في خمسة أعوام، وساهم في فوز فريقه بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017 وبكأس إنجلترا عام 2016 وكأس الرابطة (2017) وبدرع المجتمع (2016).