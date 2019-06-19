وأكد النادي البافاري لوكالة سيد الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس، التقارير المحلية التي أشارت إلى أن المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاما، في طريقه للعودة إلى الفريق الذي توج معه بلقب البوندسليغا مرتين، قبل أن ينتقل إلى ميونيخ عام 2016.

وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية أن دورتموند أعاد التعاقد مع هوملس لقاء مبلغ يقدر بـ 38 مليون يورو (43,6 ملايين دولار أميركي).

وبذلك، يكون هوملس قد ودع بايرن ميونيخ، النادي الذي نشأ في صفوف فئاته العمرية والتحق بفريقه الأول مطلع عام 2007.

وبعد عام، انتقل المدافع الألماني إلى صفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وأمضى معه موسما قبل التعاقد معه بشكل نهائي.

وخاض هوملس تجربة مثمرة مع دورتموند شملت إحراز لقب البوندسليغا عام 2011، وثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012.

وفي 2016، عاد المدافع إلى نادي البدايات بايرن وأحرز معه لقب الدوري المحلي في المواسم الثلاثة الماضية، رافعا بذلك عدد ألقابه في البوندسليغا مع النادي البافاري إلى أربعة (يضاف إليها لقب موسم 2007-2008).

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، خاض هوملس 118 مباراة مع بايرن.

وكان هوملس ضمن تشكيلة المنتخب الألماني التي توجت بلقب مونديال 2014 في البرازيل، وخرجت من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

لكن مسيرته مع زميليه في بايرن المدافع جيروم بواتنغ والمهاجم توماس مولر، انتهت في المنتخب بإعلان مدرب الأخير يواكيم لوف في مارس، أن اللاعبين الثلاثة لم يعودوا ضمن خططه المستقبلة.

وبات هوملس آخر المخضرمين الذين ودعوا صفوف بايرن مؤخرا، بعد الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن والبرازيلي رافينيا.

ويسعى بايرن إلى ضخ دماء جديدة في صفوف تشكيلته تحضيرا للموسم الجديد بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، وهو سبق له التعاقد مع الظهيرين الفرنسيين لوكاس هرنانديز (مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني) وبنجامان بافار مقابل 35 مليونا من شتوتغارت.

في المقابل، يقوم دورتموند بدوره بتعزيز صفوفه للموسم المقبل بعدما كان قاب قوسين أو أدنى في 2018-2019 من إحراز اللقب، وأنهاه بفارق نقطتين فقط عن بايرن بعدما تصدر الترتيب لفترات طويلة خلال الموسم.

وأبرم دورتموند في مايو الماضي ثلاثة تعاقدات، بضم البلجيكي ثورغان هازار (بوروسيا مونشنغلادباخ) ويوليان براندت (باير ليفركوزن) ونيكو شولتس (هوفنهايم)، إلى تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر الذي أعلن النادي الثلاثاء تمديد عقده حتى عام 2021.