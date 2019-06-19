ويخوض الفراعنة مباراتهم الأولى ضد زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في افتتاح البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وتستمر حتى 19 يوليو.

وفي مؤتمر صحفي في ستاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الافتتاح، قال أغيري إن المنتخب المتوج باللقب القاري 7 مرات "بدأ الاعداد منذ السادس من يونيو، والمستوى الذي بلغناه جيد جدا".

وتابع بشأن المنافس في الجولة الأولى زيمبابوي: "نحن نتابع هذا الفريق منذ فترة ونعلم كل صغيرة وكبيرة عنه، وهو فريق قوي"، مشددا على أن مباراة الجمعة ستكون "مهمة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب".

من جهته، أكد المحمدي أن لاعبي المنتخب، وفي مقدمهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يعدون المشجعين بإحراز اللقب الثامن لبلادهم.

وأوضح: "نحن جاهزون للبطولة ولضربة البداية. البطولة علي ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع جاهز ويلعب لذلك".

وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي: "لن يكون هناك ضغط سلبي علينا وسيكون مصدر قوة لنا، وسعداء باللعب على استاد القاهرة" الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

وشدد المحمدي على أن مجموعة مصر في البطولة "متوازنة للغاية، وليست سهلة كما يتردد".