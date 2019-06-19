وحسب تقرير لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، فإن مينو رايولا وكيل دي ليخت، رفض عرض برشلونة بشكل رسمي ونهائي.

وكان بطل إسبانيا يسعى إلى تعزيز خطه الخلفي بضم دي ليخت (19 عاما)، ليلحق بزميله فرانكي دي يونغ الذي انتقل بالفعل إلى "كامب نو" هذا الصيف، بناء على اتفاق تم قبل أشهر.

وطبقا لتقرير "كادينا سير"، فإن رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو تدخل شخصيا في المفاوضات لمحاولة إقناع دي ليخت، بعد أن وصله رفض رايولا، لكنه تلقى ردا صادما من اللاعب.

وكشفت المحطة أن دي ليخت قال لبارتوميو: "إذا قال وكيلي لا، فإن ذلك يعني أننا متفقان على هذا الرد".

ويبدو أن دي ليخت بات في طريقه إلى باريس سان جرمان الفرنسي، الذي أغراه براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، حسب تقارير صحفية.

يشار إلى أن عددا من أندية أوروبا أبدت رغبتها في ضم اللاعب الواعد، هي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، فضلا عن برشلونة وباريس سان جرمان.

ولفت دي ليخت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج أياكس بثنائية الدوري والكأس المحليين، فضلا عن بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.