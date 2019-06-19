وتحل زيمبابوي ضيفة على منتخب "الفراعنة"، الجمعة، في افتتاح المسابقة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو المقبل.

وأثارت مباراتان وديتان خلال الأسبوع الماضي، قلق الجماهير المصرية بشأن أداء المنتخب، الذي بدا متذبذبا في بعض الأوقات، قبل أيام من العرس الأفريقي المنتظر.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن أغيري استقر بعد التشاور مع معاونيه على التشكيلة الأساسية، في حال لم تجبره أمور طارئة على إجراء تغييرات.

وتتألف التشكيلة المفضلة للمدرب المكسيكي، من محمد الشناوي لحراسة المرمى، والرباعي الدفاعي أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف، ولاعبي ارتكاز هما طارق حامد ومحمد النني، أمامهما الثلاثي محمود حسن (تريزيغيه) وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ومهاجم واحد هو مروان محسن.

وكشفت "الوطن" أن أغيري تحدث مع اللاعبين عن الأخطاء التي ارتكبت خلال آخر مباراة ودية، التي كانت في مواجهة منتخب غينيا، رغم فوز "الفراعنة" بنتيجة 3-1.

ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الأفريقي (7 مرات)، وتأمل الجماهير المصرية أن يكون اللقب الثامن على ملاعبها.