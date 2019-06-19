وهز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لاعب ليفربول.

وسجل البديل غابرييل جيسوس هدفا بعد مرور ساعة من اللعب غير أن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.

وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى.

وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البيرو التي تغلبت 3-1 على بوليفيا في وقت سابق.

وتملك فنزويلا نقطتين فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.